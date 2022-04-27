Госпошлину за выдачу паспорта для детей из многодетных семей предложили отменить

Детей из многодетных семей предложили освободить от пошлины за выдачу российского паспорта. Законопроект направят на рассмотрение в правительство России в среду, 27 апреля.

Разработал законопроект глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, отметил ТАСС.

В пояснительной записке к документу сказано, что проект направлен на снижение финансовой нагрузки и на дополнительную материальную поддержку многодетных семей.

При разработке законопроекта учли и то, что у детей, которые в первый раз получают паспорт, как правило, нет своего источника дохода.

Сегодня не уплачивается госпошлина за выдачу российского паспорта детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.

На прошлой неделе ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил освободить российские компании от ежегодной госпошлины с целью поддержания патента в сфере IT. С этой инициативой Кудж обратился к руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрию Зубову. Ректор также предложил ограничить время рассмотрения заявки на получение патента в сфере IT.