Господдержку пожарных-добровольцев предложили узаконить

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий выделение средств на поддержку добровольцев, помогающих в тушении пожаров. В нынешнем году в 40% случаев именно волонтеры первыми прибывали на место и предпринимали оперативные меры по борьбе с огнем.

Уточняется, что проект предполагает выплату субсидий на технику и спецсредства. Помимо прочего, речь идет о консультационной поддержке в виде учений. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что для получения помощи волонтерам необходимо получить статус социально ориентированной некоммерческой организации. Законопроект предусматривает возможность его присвоения абсолютно всем объединениям, пишет «Парламентская газета».

В настоящий момент такой статус могут получить лишь те добровольческие группы, которые заключают соглашение о взаимодействии с органом исполнительной власти.