«Господь нас бережет»: священник из Челябинска объяснил, почему россияне не будут богатыми

Священник и по совместительству блогер Владимир Панарин объяснил, почему русские никогда не станут богатыми. Свое обращение священнослужитель выложил в TikTok.

Владимир Панарин известен в TikTok под псевдонимом Popbloger. На своей странице священник часто отвечает на вопросы пользователей, читает стихи и старается объяснить понятным языком сложные явления, связанные с православием и верой. Так, в одном из видео батюшка рассказал, какой должна быть душа человека на примере яблока.

В этот раз батюшка объяснил пользователям, почему россиянам не видать богатой жизни.

«<…> Потому что Господь нас бережет от этого дела, потому что богатство земное развращает сердца», — рассказал священник.

Также Владимир Панарин отметил, чем беднее человек, тем он охотнее делится нажитым с нуждающимися. И наоборот — богатые люди редко с кем-либо делятся. По его наблюдению, именно так чаще всего и люди и поступают.

Помимо этого, священнослужитель уверен, что Господь прежде всего хочет, чтобы люди искали Царство Небесное. И все, что есть у россиян — это проявление заботы Бога.