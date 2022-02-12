Госпитализированный с признаками ОРВИ Зюганов рассказал, как себя чувствует
Глава КПРФ Зюганов прокомментировал свое состояние после госпитализации
Глава КРПФ Геннадий Зюганов находится под пристальным контролем медиков. Об этом он сам сообщил журналистам.
Глава партии по-прежнему находится в Центральной клинической больнице. Политика госпитализировали туда с признаками ОРВИ. Исследование его легких не выявило никаких поражений дыхательной системы.
«Держусь, держусь, в целом нормально, рабочее», — процитировало политика радио Sputnik.
Медики продолжают следить за состоянием главы КПРФ. По его словам, он получает всю необходимую помощь.
Подобная ситуация произошла и с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Днем 10 февраля стало известно, что политика госпитализировали с COVID-19 в больницу еще 2 февраля. Он ежедневно изучает прессу, а также дает поручения по телефону.
Региональное отделение ЛДПР в Вологодской области запустило флешмоб «Передаем здоровье» в поддержку лидера партии Владимира Жириновского. Организация предложила записать короткое видео и поделиться им в соцсетях со специальным хештегом.
Вечером 10 февраля ряд СМИ сообщили, что состояние заболевшего ковидом 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось. По некоторым данным, он внезапно перестал узнавать окружающих. В пресс-службе политической организации данную информацию назвали «заявлением анонимных источников».