Госпитализированный с признаками ОРВИ Зюганов рассказал, как себя чувствует

Глава КРПФ Геннадий Зюганов находится под пристальным контролем медиков. Об этом он сам сообщил журналистам.

Глава партии по-прежнему находится в Центральной клинической больнице. Политика госпитализировали туда с признаками ОРВИ. Исследование его легких не выявило никаких поражений дыхательной системы.

«Держусь, держусь, в целом нормально, рабочее», — процитировало политика радио Sputnik.

Медики продолжают следить за состоянием главы КПРФ. По его словам, он получает всю необходимую помощь.

Подобная ситуация произошла и с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Днем 10 февраля стало известно, что политика госпитализировали с COVID-19 в больницу еще 2 февраля. Он ежедневно изучает прессу, а также дает поручения по телефону.

Региональное отделение ЛДПР в Вологодской области запустило флешмоб «Передаем здоровье» в поддержку лидера партии Владимира Жириновского. Организация предложила записать короткое видео и поделиться им в соцсетях со специальным хештегом.

Вечером 10 февраля ряд СМИ сообщили, что состояние заболевшего ковидом 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось. По некоторым данным, он внезапно перестал узнавать окружающих. В пресс-службе политической организации данную информацию назвали «заявлением анонимных источников».