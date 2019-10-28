Госпитализированную в Анталье россиянку ввели в кому

Россиянку 1988 года рождения экстренно госпитализировали в одну из больниц Антальи еще 18 октября. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. В данный момент за ней наблюдают медики.

«Случай признан частично страховым. Медицинское лечение, за исключением отдельных специальных обследований (в частности, проведение ангиографии), будет покрыто за счет страховой компании», — говорится в сообщении российского консульства.

В дипмиссии особо отметили, что доставить россиянку домой не позволяет ее состояние. Сейчас решается вопрос о консилиуме российских и турецких медиков по видеосвязи. Специалисты обсудят текущее состояние девушки, а также методы лечения и перспективы ее эвакуации в Россию.

Сотрудники генерального консульства держат связь с родственниками пациентки, лечащими врачами и представителями страховой компании. Ведомство продолжает следить за ситуацией и оказывает всю необходимую поддержку.

Друзья пострадавшей россиянки создали во «ВКонтакте» специальную группу. Через нее они ищут неврологов и нейрохирургов, которые могли бы помочь пострадавшей пациентке.