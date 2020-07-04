Лебедева умерла 2 июля, ей было 58 лет.

Впервые за медицинской помощью врач обратилась 21 июня. Женщине выписали антибиотики. На следующий день она не почувствовала улучшений, поэтому Елизавета Лебедева отвезла мать в больницу.

«Она хотела сделать КТ, но ей сказали, что в КТ она не влезет, надо делать снимок. Сделали снимок, сказали, что все чисто. Никакую госпитализацию никто не предложил», — рассказала дочь.

После Лебедевы еще несколько раз вызывали скорую помощь. Из-за ухудшения самочувствия медик вновь пришла в больницу. Однако на этот раз персонал сам предложил сделать КТ легких. Результаты показали, что у Лебедевой почти на 100% поражены легкие, поэтому срочно нужна реанимация.

После постановки диагноза выяснилось, что в больнице нет мест. Койку для гинеколога нашли, когда родственники позвонили на горячую линию по коронавирусу. Позже Елизавета Лебедева добилась перевода матери в больницу Красноярска. Там женщина умерла спустя несколько дней.

Кроме того, скончался водитель скорой помощи. Об этом рассказала собеседница «360», у которой родственница работала с Лебедевой в одной больнице.