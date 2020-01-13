Госпитализацию Алексея Кабанова из «Корней» опровергли

Агент солиста группы «Корни» Алексея Кабанова опроверг появившееся в СМИ сообщение о том, что певца доставили в больницу. В разговоре с «360» Мария заявила, что у артиста нет никаких проблем со здоровьем.

«Мы с ним только что разговаривали. Это какая-то ошибка. Никаких проблем у него нет», — сказала Мария.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что Кабанова госпитализировали в московскую клинику из-за проблем с гортанью. Канал отметил, что певец якобы проходит обследование и решается вопрос об оперативном вмешательстве.

Алексей Кабанов был одним из участников самой первой «Фабрики звезд» (2002 год). Реалити-шоу транслировал Первый канал. Алексей дошел до финала и вместе с Павлом Артемьевым, Александром Асташенком и Александром Бердниковым вошел в состав группы «Корни».