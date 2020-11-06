Госпиталь с зараженными коронавирусом во Владивостоке два дня подряд оставался без тепла

Госпиталь для ветеранов войн во Владивостоке, куда сейчас помещают заболевших COVID-19, на время остался без тепла. Это произошло из-за аварии на тепловой сети. Специалисты уже решили проблему, и вскоре здание прогреется.

«Бригада ВПЭС (МУП „Владивостокское предприятие электрических сетей“ — ИФ) устранила повреждения на тепловой сети. На данном участке обнаружена точечная коррозия. Ремонтные работы оперативно выполнены. Тепло и подача горячего водоснабжения восстанавливаются», — передает «Интерфакс» слова представителя пресс-службы компании.

Как сообщили агентству в местной мэрии, прорыв на теплотрассе произошел в четверг, а к вечеру проблему уже устранили. Но утром в пятницу учреждение вновь осталось без горячей воды и тепла. Эксперты отмечают, что прогревать такие помещения обогревателями нельзя из-за требований пожарной безопасности. На лечении в этом госпитале находятся около 230 пациентов.

По последним данным оперативного штаба, за время пандемии в Приморском крае обнаружили коронавирус у 16 391 жителя. За последние сутки выявили 210 заболевших, 101 пациент выздоровел и четыре человека умерли.