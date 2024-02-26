Общество 26 февраля 2024, 14:10 Гособвинитель запросил почти три года колонии для правозащитника Орлова Прокурор запросил почти три года колонии для сопредседателя «Мемориала» РИА «Новости»

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Государственный обвинитель потребовал суд назначить сопредседателю центра «Мемориал»* Олегу Орлову** два года и 11 месяцев лишения свободы по делу о дискредитации армии. Об этом сообщил РБК.

Дело Орлова** рассматривал Головинский суд Москвы. В октябре 2023 года его уже судили по этому делу, обязав выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Позднее прокуратура потребовала отменить приговор и направить дело на пересмотр.

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В итоге 7 февраля Орлов** получил второе обвинительное заключение. В нем указывалось, что отягчающим обстоятельством является «ненависть к военным».

Основанием для возбуждения уголовного дела стала статья Орлова** в соцсетях, опубликованная в ноябре 2022 года. Правозащитник осуждал действия российских военных. Подсудимый свою вину отрицал.

Минюст включил Орлова** в реестр иноагентов. В ведомстве указали, что он выступал против спецоперации на Украине.

*Решением Минюста организацию признали иностранным агентом, центр «Мемориал» ликвидировали.

**Олег Орлов признан в России иностранным агентом.