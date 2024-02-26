26 февраля 2024, 14:10
Гособвинитель запросил почти три года колонии для правозащитника Орлова
Прокурор запросил почти три года колонии для сопредседателя «Мемориала»
Государственный обвинитель потребовал суд назначить сопредседателю центра «Мемориал»* Олегу Орлову** два года и 11 месяцев лишения свободы по делу о дискредитации армии. Об этом сообщил РБК.
Дело Орлова** рассматривал Головинский суд Москвы. В октябре 2023 года его уже судили по этому делу, обязав выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Позднее прокуратура потребовала отменить приговор и направить дело на пересмотр.
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В итоге 7 февраля Орлов** получил второе обвинительное заключение. В нем указывалось, что отягчающим обстоятельством является «ненависть к военным».
Основанием для возбуждения уголовного дела стала статья Орлова** в соцсетях, опубликованная в ноябре 2022 года. Правозащитник осуждал действия российских военных. Подсудимый свою вину отрицал.
Минюст включил Орлова** в реестр иноагентов. В ведомстве указали, что он выступал против спецоперации на Украине.
*Решением Минюста организацию признали иностранным агентом, центр «Мемориал» ликвидировали.
**Олег Орлов признан в России иностранным агентом.
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