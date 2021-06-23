Блогера Mellstroy попросили приговорить к исправительным работам за избиение девушки

Пресненская районная прокуратура Москвы предложила назначить блогеру Андрею Буриму (Mellstroy) шесть месяцев исправительных работ за то, что он избил девушку во время стрима. Часть его зарплаты, по мнению обвинителя, необходимо удержать в пользу государства.

«Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры Москвы в судебных прениях предложил назначить блогеру, причинившему девушке побои в ходе прямой трансляции, наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства столицы.

Заседание по делу Бурима должно было состояться 23 июня, однако его решили перенести на 29 июня для подготовки к последнему слову подсудимого.

В октябре прошлого года, во время одного из своих треш-стримов в апартаментах на Пресненской набережной, Бурим схватил модель Алену Ефремову и несколько раз ударил лицом об стол. Девушка сняла побои, обратилась в полицию и потребовала с блогера 10 миллионов рублей. Против Mellstroy тогда сразу завели уголовное дело о побоях.