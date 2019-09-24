Гособвинение обжаловало возврат дела Серебренникова в прокуратуру

Сторона государственного обвинения направила в Мещанский суд Москвы апелляционное представление на решение о возврате в прокуратуру так называемого дела «Седьмой студии». Его главным фигурантом является режиссер Кирилл Серебренников.

«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры», — рассказал РИА «Новости» представитель Мещанского суда. Дата заседания по этому вопросу станет известна позже.

В середине сентября Мещанский суд вернул в прокуратуру дело Кирилла Серебренникова, который обвинялся в мошенничестве из-за реализации «Седьмой студией» проекта «Платформа». Также судебная инстанция отменила Серебренникову, а также Юрию Итину, Софье Апфельбаум и Алексею Малобродскому меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Следствие считало, что 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены в 2011–2014 годах «Седьмой студии» для проекта «Платформа», украли Серебренников, Итин и Малобродский. Также следователи полагали, что экс-продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов студии.

Однако позже экспертиза установила, что на «Платформу» ушло 216 миллионов рублей, тогда как стоимость подобных проектов составляет 260 миллионов. Таким образом получается, что бюджетные деньги были сэкономлены, а не растрачены.