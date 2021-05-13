СМИ узнали о планах создать госкомпанию по экспорту леса с Дальнего Востока. В Кремле это опровергли

В России может появиться государственная компания, которая будет заниматься экспортом необработанной древесины с Дальнего Востока. Об этом сообщил РБК со ссылкой на презентацию проекта, который подготовили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. В Кремле это опровергли.

По данным РБК, РФПИ может стать одним из учредителей этой компании.

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании о состоянии лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке заявил, что создать эту компанию поручил российский лидер Владимир Путин.

«В течение месяца, я думаю, мы закончим в целом формирование модели компании. А дальше будем ее создавать и делать так, чтобы к концу года она уже работала», — приводит РБК слова заместителя председателя правительства.

Как пишет РБК, создание новой государственной компании позволит предотвратить кризис отрасли и даст толчок к дальнейшему развитию конкурентоспособной переработки леса на Дальнем Востоке.

«Я, честно говоря, не слышал о том, чтобы принимались какие-то решения на этот счет в правительстве или президентом. Никаких решений на этот счет нет», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно проекту, компания должна появиться до конца 2021 года, так как с 2022 года будет действовать запрет на экспорт древесины. В феврале Минпромторг предложил ограничить экспорт древесины и древесно-стружечных плит. Их захотели включить в перечень важных для внутреннего рынка товаров.