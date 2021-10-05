Госкомиссия на Байконуре одобрила запуск ракеты с киноэкипажем

На космодроме Байконур прошло заседание государственной комиссии. В результате было решено разрешить пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-19», в котором будут актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеровым.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

«Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя „Союз-2.1а“ компонентами топлива и последующий пуск», — говорится в сообщении.

Пуск ракеты с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11:55 по московскому времени. Пакете понадобится чуть больше девяти минут, чтобы оказаться на околоземной орбите, после экипаж возьмет курс на МКС. Корабль должен пристыковаться к модулю «Рассвет» в 15:12. Открытие люков и переход киноэкипажа на борт станции ожидается в 17:05.

В космосе актеры будут снимать фильм «Вызов». Подготовка съемочной группы длилась четыре месяца. Команду подвергали изнурительным тренировкам, которые должны помочь как можно быстрее адаптироваться в космосе.