Госдуме предложили запретить распространение идеологии «чайлдфри» среди детей | 360°

Общество 07 сентября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

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Viber Госдуме предложили запретить распространение идеологии «чайлдфри» среди детей Идеологию «чайлдфри» предложили запретить среди детей Wikimedia

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В Госдуму внесли проект закона, запрещающего распространение идеологии «чайлдфри» (бездетности) среди несовершеннолетних. Документ опубликовали в думской электронной базе в среду.

Авторами инициативы стало заксобрание Башкирии и депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева. Они предложили внести изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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«Сторонники идеологии „чайлдфри“ распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации», — указали авторы законопроекта в пояснительной записке к документу.

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По мнению депутатов, несовершеннолетних россиян следует оградить от информации о добровольном отказе от рождения детей.

Ранее власти уже готовили подобный законопроект. Против его принятия выступила общественница и мать 17 детей Валентина Красникова.

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