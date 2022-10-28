Госдуме предложат рассмотреть уголовное наказание за ЛГБТ-пропаганду во втором чтении законопроекта | 360°

28 октября 2022, 15:28
Госдуме предложат рассмотреть уголовное наказание за ЛГБТ-пропаганду во втором чтении законопроекта
Депутат ГД Останина заявила, что административных штрафов за ЛГБТ-пропаганду недостаточно
Государственная дума во втором чтении может рассмотреть вопрос о введении уголовного наказания за пропаганду ЛГБТ. Об этом заявила депутат нижней палаты парламента Нина Останина, слова которой привело РИА «Новости».
Останина отметила, что на сегодняшний день административных штрафов в качестве наказания за ЛГБТ-пропаганду недостаточно.
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«Ограничиваться только административными штрафами недостаточно… Мы еще раз настаиваем на введении поправок в Уголовный кодекс и будем говорить об уголовном наказании во втором чтении», — сказала она.
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Законопроект о введении штрафов за пропаганду ЛГБТ депутаты приняли в первом чтении 27 октября. По нему предполагается денежный штраф до пяти миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола и до 10 миллионов рублей — за пропаганду педофилии.
Законопроект предусматривает введение обязательной платной подписки и технические средства защиты доступа к контенту, который запрещен для несовершеннолетних. Нововведения затронут интернет, СМИ, литературу, кино и рекламу.
После принятия в первом чтении законопроекта первый в России политик-«трансгендер» Юлия Алешина, которая возглавляла отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае, объявила об уходе из политики, сообщил «Царьград».
Уголовное дело
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