Общество 05 апреля 2023, 12:43 Госдума заслушает доклад комиссии по биолабораториям США 11 апреля Володин: Госдума заслушает итоговый доклад комиссии по биолабораториям США 11 апреля freepik

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Депутаты Государственной думы планируют заслушать итоговый доклад комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине 11 апреля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Предлагаем заслушать итоговый доклад комиссии на пленарном заседании 11 апреля», — сказал политик.

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Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что под видом биолабораторий на Украине размещали военные объекты Соединенных Штатов и НАТО. По данным депутата, в США создали около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяли управлять распространением эпидемий. Яровая подчеркнула, что эти факты подтвердило расследование деятельности лабораторий.

Министерство обороны раскрыло обман США, утверждавших, что их биолаборатории на Украине якобы деактивировали еще до начала спецоперации. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова, это опровергают документы, полученные российским оборонным ведомством.