Госдума защитит тигров в Год тигра

Госдума разрабатывает поправки в КоАП, согласно которым ужесточится наказание за использование животных на публичных мероприятий. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Мы сейчас одновременно вводим несколько составов правонарушений в кодекс об административных правонарушениях. В частности, там есть статья за содержание запрещенных к содержанию животных, это как раз про тигрят, которых держат дома, используют фотографы, таская по фотосессиям. Там очень серьезный штраф за это — до 150 тысяч рублей», — рассказал Бурматов.

По его словам, подача пошла от одного из федеральных каналов, где на съемках «Голубого огонька» использовали тигрят.

«То, что мы видели с этими несчастными тигрятами в новогоднюю ночь… Понятно, что каждая сауна, каждый ночной клуб, бар в новогоднюю ночь хотели заполучить тигрят, непонятно откуда ввезенных», — заявил политик.

Бурматов признался, что рассчитывает на введение поправки уже в начале 2022 года.