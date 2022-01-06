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    06 января 2022, 18:13

    Госдума защитит тигров в Год тигра

    Депутат Бурматов: Разрабатываем поправки в КоАП о наказании за содержание тигров

    Максим Зинкин

    Госдума разрабатывает поправки в КоАП, согласно которым ужесточится наказание за использование животных на публичных мероприятий. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

    Госдума защитит тигров в Год тигра

    «Мы сейчас одновременно вводим несколько составов правонарушений в кодекс об административных правонарушениях. В частности, там есть статья за содержание запрещенных к содержанию животных, это как раз про тигрят, которых держат дома, используют фотографы, таская по фотосессиям. Там очень серьезный штраф за это — до 150 тысяч рублей», — рассказал Бурматов.

    По его словам, подача пошла от одного из федеральных каналов, где на съемках «Голубого огонька» использовали тигрят.

    «То, что мы видели с этими несчастными тигрятами в новогоднюю ночь… Понятно, что каждая сауна, каждый ночной клуб, бар в новогоднюю ночь хотели заполучить тигрят, непонятно откуда ввезенных», — заявил политик.

    Бурматов признался, что рассчитывает на введение поправки уже в начале 2022 года.