Госдума запретила высаживать из транспорта детей-безбилетников

Кондукторам и водителям общественного транспорта запретили принудительно выгонять из салона детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Соответствующий законопроект приняла Госдума России.

Текст документа предусматривает внесение поправок в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что закон запрещает принудительно высаживать детей без билета из общественного транспорта.

«Оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — привела его слова пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Принятый документ регулирует перевозки пассажиров в автобусах, троллейбусах, трамваях, легковых и грузовых автомобилях. Норма распространяется только на детей до 16 лет, которые едут одни. Если у ребенка есть взрослый сопровождающий, то при отказе оплатить проезд оба должны выйти на ближайшей остановке.

Один из последних случаев незаконной высадки школьника произошел в Улан-Удэ, где водитель маршрутки не выпустил 12-летнего ребенка на нужной остановке. До этого мальчику стало плохо и его стошнило. Водитель довез ребенка до конца маршрута и выгнал его из салона. До дома ребенок добирался пешком полтора часа.