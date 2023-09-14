Общество 14 сентября 2023, 16:41 Госдума выступила за ограничение продажи оружия россиянам Депутаты выступили за запрет продажи оружия недавно ставшим гражданами России РИА «Новости»

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Запрет на продажу оружия предложили ввести депутаты Госдумы для тех, кто получил гражданство России менее пяти лет назад. Внесенный на рассмотрение законопроект опубликовали в базе данных нижней палаты российского парламента.

Документ предусматривает внесение поправок в статью закона «Об оружии». Они лишат права россиян, получивших гражданство менее пяти лет назад, покупать все виды оружия, включая охотничье.

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Причиной такой инициативы авторы назвали проведение специальной военной операции и рост угроз безопасности государству и россиянам. Поэтому требуется ввести дополнительные механизмы защиты оборота оружия.

Авторы законопроекта напомнили, что в статье закона уже есть ограничения на покупку ружей и пистолетов. В частности, речь идет о запрете продажи лицам, которые не проходят по здоровью, уровню подготовки и не могут обеспечить безопасное хранение и применение оружия.