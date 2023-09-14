14 сентября 2023, 16:41
Госдума выступила за ограничение продажи оружия россиянам
Депутаты выступили за запрет продажи оружия недавно ставшим гражданами России
Запрет на продажу оружия предложили ввести депутаты Госдумы для тех, кто получил гражданство России менее пяти лет назад. Внесенный на рассмотрение законопроект опубликовали в базе данных нижней палаты российского парламента.
Документ предусматривает внесение поправок в статью закона «Об оружии». Они лишат права россиян, получивших гражданство менее пяти лет назад, покупать все виды оружия, включая охотничье.
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Причиной такой инициативы авторы назвали проведение специальной военной операции и рост угроз безопасности государству и россиянам. Поэтому требуется ввести дополнительные механизмы защиты оборота оружия.
Авторы законопроекта напомнили, что в статье закона уже есть ограничения на покупку ружей и пистолетов. В частности, речь идет о запрете продажи лицам, которые не проходят по здоровью, уровню подготовки и не могут обеспечить безопасное хранение и применение оружия.
Госдума РФ
Оружие
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