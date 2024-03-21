Общество 21 марта 2024, 09:39 Госдума высказалась о новых способах тратить маткапитал Депутат Бессараб назвала использование маткапитала благодатной темой РИА «Новости»

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Тема расширения возможностей использования маткапитала всегда актуальна и порождает множество предложений. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью Lenta.ru.

«Использование средств материнского капитала — это очень благодатная тема. И на эту тему очень много идей всегда появляется», — сообщила она.

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Бессараб поделилась, что одна из последних идей — использование средств маткапитала на покупку отечественного минивэна для большой семьи. Однако такая инициатива пока идет плохо, призналась Бессараб. При этом почти 50% опрошенных россиян считают, что нужно разрешить тратить маткапитал на покупку авто.

Еще одно предложение касалось использования капитала на дорогостоящее лечение матери и ребенка. Но оно получило отрицательный отзыв правительства.

Ранее в Госдуме предложили увеличить выплаты за второго ребенка до миллиона рублей, чтобы помочь россиянам. Депутат Яна Лантратова отметила, что деньги — действительно существенный фактор, ведь многие молодые родители боятся, что не смогут обеспечить своего ребенка.