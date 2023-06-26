Общество 26 июня 2023, 09:19 Госдума введет уголовное наказание за русофобию. Кого оно коснется в первую очередь? Вице-спикер Госдумы Яровая рассказала о работе над уголовным наказанием за русофобию РИА «Новости»

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Госдума собирается ввести уголовную ответственность за русофобию. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Она подчеркнула, что уже идет проработка правовых норм и решений этого вопроса. В первую очередь наказание коснется представителей власти, которые на территории своих стран ограничивают россиян в правах.

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«Русофобия продуцируется прежде всего должностными лицами, и ответственность должна лечь на них. Граждане этих стран находятся под гнетом насаждаемой им русофобии», — подчеркнула Яровая.

По словам вице-спикера, защита от русофобии будет распространиться не только на жителей России, но и на соотечественников за границей. Например, когда людям отказывают в трудоустройстве или не хотят оказывать помощь в больнице. По мнению Яровой, за рубежом необходимо организовать офисы, где россиянам смогут бесплатно помочь юридически и посодействовать при составлении судебных исков.

Ранее президент Чехии Петр Павел сказал о необходимости ввести ограничения в отношении россиян, которые проживают за рубежом. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что такое заявление — отражение соответствующей степени русофобии на Западе. Польские власти начали использовать русофобскую риторику, чтобы отвлечь внимание от кризиса в стране.