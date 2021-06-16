Госдума ужесточила требования к кредитованию. Теперь банки не смогут навязывать услуги

Госдума приняла в последнем чтении закон, который запрещает банкам навязывать дополнительные услуги при кредитовании. Кроме того, финансовые организации больше не смогут прописывать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денег, сообщил сайт ведомства.

«Банки больше не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка, например в размере суммы ежемесячного платежа», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что ситуации бывают разные, в том числе связанные с незапланированными расходами. Человек не всегда может в течение месяца поддерживать определенный баланс счета.

В пресс-службе уточнили, что эта инициатива направлена на усиление защиты прав и законных интересов заемщиков. Кроме того, благодаря закону банки больше не смогут навязывать по кредитным договорам на срок больше года условия, которые обязывают человека заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Закон вступит в силу через 180 дней со дня опубликования.