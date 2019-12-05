Госдума утвердила закон о наказании для СМИ-иноагентов

Законопроект о взыскании штрафов с нарушающих российский закон СМИ-иноагентов прошел окончательное чтение. Авторы инициативы — глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно предложениям парламентариев, в России будет введена административная ответственность за нарушение правил деятельности СМИ, признанного иностранным агентом на территории России. Кроме того, штрафы могут быть наложены на юридическое лицо, учрежденное таким СМИ, сообщил сайт «Дума ТВ».

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Согласно нововведениям, сумма штрафных санкций для физических лиц составит до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц самый внушительный — до 500 тысяч рублей.

Если же законодательство будет нарушено более чем два раза в течение года, взыскания будут увеличены. Так, граждане в этом случае раскошелятся на 100 тысяч рублей, должностные лица — на 200 тысяч и юридические лица будут вынуждены оплатить штраф до пяти миллионов рублей.

Ранее замглавы Думы Петр Толстой заявил, что государству необходим правовой механизм, который позволит причислять к иноагентам не только СМИ. По мнению Толстого, иноагентами могут оказаться и физические лица.