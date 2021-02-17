Госдума утвердила повышенные штрафы за незаконную агитацию на выборах

За незаконную агитацию на выборах в России юрлицам теперь придется выложить штраф в размере 500 тысяч рублей. Депутаты приняли соответствующий закон в третьем чтении.

Как сообщило РИА «Новости», штрафы за незаконную агитацию на выборах выросли в пять раз. За нарушение закона обычным людям придется заплатить от пяти до 20 тысяч рублей (раньше было 1,5 тысячи), должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей (было от двух до пяти тысяч), юридическим — от 100 до 500 тысяч рублей (до нововведения штраф составлял от 20 до 100 тысяч).

Наказывать рублем будут за проведение агитации вне установленного законом периода или в местах, где она запрещена. Законопроект внесли в парламент руководители комитетов Госдумы по контролю и регламенту и по информационной политике Ольга Савастьянова и Александр Хинштейн.

Ранее депутаты одобрили законопроект о блокировке сотовой связи в российских тюрьмах, следственных изоляторах и колониях.