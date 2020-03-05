Госдума согласилась упростить получение российского гражданства

Согласно одному из законопроектов, предлагается выделить три месяца для рассмотрения заявлений о гражданстве РФ. В настоящее время эта процедура занимает до полугода.

Депутаты приняли и поправки в закон о гражданстве. Они разрешат не проходить собеседование гражданам Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком.

«Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «Госдума последовательно реализует инициативы, направленные на поддержку соотечественников».

«Уже принят ряд важных решений, позволивших за один только 2019 год стать полноценными гражданами России почти пятистам тысячам выходцев из Украины, Белоруссии, Армении и других бывших советских республик», — добавил Володин.