Госдума согласилась с единой системой оплаты труда учителей

Единую систему оплаты труда учителей предложили в Совфеде Подробнее

«В регионах абсолютно по-разному происходят зачисления. В связи с этим абсолютно разные зарплаты, на это постоянно жалуются сотрудники сферы образования. Нужно обратиться от комитетов двух палат, чтобы это преодолеть, потому что мы видим запрос: наши замечательные учителя чувствуют эту несправедливость», — уточнил Чернышов.

Зампред пояснил, что необходимо «крайне внимательно» разобраться с данным вопросом. По его словам, нужно создать и общую для всей России систему поощрений для учителей.

Ранее зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов заявил, что оплату труда учителей нужно привести к единому знаменателю. Он предложил сделать единую для страны систему их зарплат.