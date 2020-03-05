Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Женщины с 55 лет, а мужчины с 60 лет смогут получать негосударственную пенсию. Такой закон одобрила Госдума в третьем чтении.

Это решение касается россиян, у которых есть договор с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) или они собираются его заключить. Об этом сообщила «Российская газета».

Еще одна хорошая новость состоит в том, что льготники (педагоги, врачи, многодетные матери, жители Севера) смогут получить негосударственную пенсию даже раньше. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что эта инициатива улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста. Он надеется, что после вступления закона в силу больше людей будут интересоваться негосударственными пенсиями.

Ранее Пенсионный фонд России заявил, что с 2021 года будет информировать людей старше 45 лет о состоянии их индивидуального пенсионного счета. Уведомления будут приходить с помощью портала gosuslugi каждые три года. В ПФР объяснили, что к 45 годам у человека уже есть некоторые накопления. Информация об их количестве может помочь посчитать «уровень выплат в старости».

«Согласно данным опросов, именно с этого возраста граждане начинают активнее интересоваться будущей пенсией», — считают в Минтруде.