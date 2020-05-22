Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договора

Компании малого и среднего бизнеса, пострадавшие от коронавируса, смогут расторгать с арендодателем договор по аренде. Причем имеют право сделать это досрочно в одностороннем порядке и без уплаты штрафа.

Эта мера входит в новый законопроект по поддержке бизнеса и граждан, который Госдума приняла в третьем и окончательном чтении, говорится на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Сначала арендатор может попросить арендодателя уменьшить плату по действующему договору на срок до года. Если стороны не договорятся об этом в течении двух недель, арендатор теперь вправе расторгнуть договор. При этом убытки в виде упущенной выгоды он не возмещает. Помимо этого ему не возвращается обеспечительный платеж.

«Расторжение возможно, если арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано», — говорится в сообщении.

Расторгать договоры в таком порядке пострадавшим предприятиям разрешено до 1 октября 2020 года.

Список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей определяет правительство.