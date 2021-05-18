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    18 мая 2021, 00:16

    Госдума рассмотрит закон о льготах для предприятий, работающих с ФСИН

    Кирилл Фролов

    В Госдуму внесли законопроект о признании осужденных социально уязвимой категорией граждан. Это нужно, чтобы бизнесмены активнее работали с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). За наем осужденных они получат льготы как социальные предприниматели, сказано в пояснительной записке к документу.

    Госдума рассмотрит закон о льготах для предприятий, работающих с ФСИН

    Авторы законопроекта — глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Валерий Васильев. Ранее их проект поддержало правительство.

    «В последнее время наблюдается тенденция сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом», — сказано в пояснительной записке.

    Признание заключенных в лагерях, а также тех, кто уже освободился, но имеет непогашенную судимость, социально уязвимой категорией увеличит их шансы на социальную адаптацию, а также послужит профилактике рецидивов, считают авторы. Также это послужит увеличению занятости осужденных во время отбывания наказания.

    «Еще не все производственные мощности уголовно-исполнительной системы загружены, не полностью используется земельный фонд», — отметили авторы законопроекта.