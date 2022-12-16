Общество 16 декабря 2022, 02:55 Госдума рассмотрит законопроект о запрете вылова дельфинов для развлекательных учреждений

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Инициатива касается дельфинов, китов и морских свинок. Вылавливать их можно будет только при условии специального разрешения от правительства.

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«Такие разрешения будут выдаваться только в исключительных случаях — для сохранения и восстановления естественных популяций китообразных», — уточнила депутат Светлана Бессараб.

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