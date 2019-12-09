Госдума рассмотрит законопроект о возвращении курилок в аэропорты России

Курильщики России захотели отдельного контроля за электронными сигаретами Подробнее

Депутат отметил, что завтра обсудят идею вернуть курильные комнаты в аэропорты. Автор данного законопроекта — Сергей Боярский. По словам Исаева, работа над этой инициативой «многострадальная и длительная».

Парламентарий добавил, что Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным. Это касается ограничения на потребление и продажу. Его составили члены Совета федерации под руководством сенатора Валерия Рязанского.

Ранее ВЦИОМ заявил, что более половины опрошенных курильщиков в России выступили за отдельное регулирование продажи и потребления электронных сигарет. Респонденты убеждены, что их использование нельзя приравнивать к курению табака.