  • Госдума рассмотрит законопроект о возвращении курилок в аэропорты России

    09 декабря 2019, 18:25

    Ольга Ситникова

    Завтра, 10 декабря, депутаты Государственной думы планируют рассмотреть законопроект о курении в аэропортах. В аэровокзалы могут вернуть курилки. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на парламентария Андрея Исаева.

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    Депутат отметил, что завтра обсудят идею вернуть курильные комнаты в аэропорты. Автор данного законопроекта — Сергей Боярский. По словам Исаева, работа над этой инициативой «многострадальная и длительная».

    Парламентарий добавил, что Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным. Это касается ограничения на потребление и продажу. Его составили члены Совета федерации под руководством сенатора Валерия Рязанского.

    Ранее ВЦИОМ заявил, что более половины опрошенных курильщиков в России выступили за отдельное регулирование продажи и потребления электронных сигарет. Респонденты убеждены, что их использование нельзя приравнивать к курению табака.