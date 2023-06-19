Общество 19 июня 2023, 09:58 Госдума рассмотрит возврат переходов на летнее время Депутат Матвеев: 21 июня в Госдуму внесут закон о возврате переходов на летнее время РИА «Новости»

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Законопроект о переходе возвращений на летнее время внесут на рассмотрение в Государственную думу 21 июня. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Михаил Матвеев.

«Законопроект о возврате переходов на летнее время внесут в Госдуму в день летнего солнцестояния 21 июня», — написал он.

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Парламентарий прикрепил к публикации голосование с вопросом «Поддерживаете ли вы использование летнего времени с конца марта по октябрь?».

На данный момент в опросе приняли участие около 550 человек, голоса на вариантах ответа «Да» и «Нет» разделились примерно поровну.

Перевод времени в России на час вперед в зимнее время отменили осенью 2011 года по инициативе президента Дмитрия Медведева. Позднее власти ряда субъектов страны приняли законопроекты о переходе на постоянное летнее время.

Метеоролог Роман Вильфанд заявлял, что для России наиболее оптимальным вариантом является введение единого летнего времени.