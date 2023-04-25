Общество 25 апреля 2023, 12:06 Госдума рассмотрит возможность расширения прав регионов на фоне участившихся нападений животных

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Депутаты Госдумы обсуждают вопрос расширения полномочий регионов на фоне участившихся нападений бездомных животных на людей. Об этом сообщил первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, сейчас в Госдуму поступает много предложений от региональных властей по решению проблемы с бездомными животными. При этом вариант введения эвтаназии на федеральном уровне рассматриваться не будет, подчеркнул Бурматов.

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Он также отметил, что соответствующий документ по расширению полномочий регионов депутаты могут принять уже 16 мая.