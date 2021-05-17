Госдума рассмотрит ужесточение наказания за изготовление взрывчатки

В России предложили увеличить тюремный срок за незаконное изготовление взрывчатых устройств. Госдума уже в ближайшее время рассмотрит поправки к Уголовному кодексу, сообщила газета «Известия».

Законопроект об изменениях, которые предлагается внести в статью 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), предусматривает увеличение наказания за такое преступление на срок от шести до 11 лет лишения свободы. Таким образом, тюремный срок могут увеличить вдвое — сейчас он составляет от трех до шести лет.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, наказание может составить от восьми до 12 лет лишения свободы. Сейчас законом предусмотрено от пяти до восьми лет тюрьмы. А если такое деяние совершено организованной группой, то будут грозить сроки от 12 до 15 лет. Сейчас за это действует наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

В понедельник в Госдуму также внесут законопроект, который ужесточает требования для покупки оружия. С такой инициативой ранее на фоне трагедии в Казани выступили в Росгвардии.