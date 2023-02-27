Общество 27 февраля 2023, 12:38 Госдума рассмотрит проект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей Проект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Группа депутатов и сенаторов фракции «Единая России» внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект об оказании бесплатной юридической помощи участникам специальной операции и их семьям. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Он подразумевает внесение поправок в статью 20 федерального закона № 324 о категориях граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

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Поправки дополнят перечень категорий: в него внесут мобилизованных, добровольцев, проходящих военную службу по контракту, а также членов их семей.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что семью каждого участника специальной операции необходимо окружить почетом и заботой. Он призвал муниципальные власти откликаться на любую просьбу с их стороны без бюрократической волокиты.

Также глава государства поручил закрепить социального работника за каждой семьей участника СВО и создать госфонд адресной помощи.