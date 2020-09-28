Госдума рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем

Государственная дума РФ рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующий законопроект составили представители ЛДПР, сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Тем самым не будет соблазна — переносить или не переносить. Исходя из логики и здравого смысла, исходя из требования наших граждан, 31 декабря всегда должен быть выходным, и именно об этом говорит законопроект», — процитировал парламентария сайт NEWS.ru.

Он подчеркнул, что в действующем законодательстве учитывается право правительства делать перенос тех или иных нерабочих дней. Как считает Нилов, чтобы вновь не повторилась прошлогодняя ситуация, когда решение об объявлении 31 декабря нерабочим днем принималось на уровне регионов, нужно зафиксировать такую обязанность кабмина в законе.