Общество 05 мая 2023, 11:42 Госдума рассмотрит предложение по ограничению продажи алкоголя в барах жилых домов Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах жилых домов рассмотрят в Госдуме Unsplash

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Продажу алкоголя ночью в заведениях, которые находятся в жилых домах, захотели запретить в России. Проект уже подготовили депутаты, его рассмотрят в Госдуме. Об этом сообщила газета«Известия».

Изменения хотят вводить поэтапно. Сначала, по мнению чиновников, нужно ограничить минимальную площадь так называемых «наливаек» 50 квадратными метрами, а потом запретить там продавать алкоголь с 22:00 до 09:00.

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Правительство Архангельской области намерено внести документ в нижнюю палату парламента РФ уже в скором времени. Инициативу подержали партии ЛДПР, «Единая Россия», а также фракции «Справедливой России», КПРФ и «Новых людей».

«Алкоголизм по-прежнему остается одной из основных причин смертности населения, например, в Архангельской области. Ситуацию нужно менять срочно», — подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский высказал мнение, что режим работы в данных заведениях нужно сделать в соответствии с требованиями о соблюдении тишины. Депутат при этом считает, что не стоит ограничивать время продажи спиртных напитков в барах, расположенных в исторических и туристических локациях.