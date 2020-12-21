Госдума рассмотрит поправку об удалении из соцсетей неуважительных сообщений о Конституции и государстве

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы поправку, которая может обязать соцсети с 1 февраля отслеживать и блокировать незаконный контент. Инициатива касается неуважительных комментариев о государстве, Конституции РФ и госсимволах.

Авторами идеи стали представители «Единой России» Сергей Боярский и Александр Хинштейн. Рассмотрение их поправки началось еще в 2017 году, во время второго чтения законопроекта о регулировании соцсетей. Об этом сообщил ТАСС.

Они предложили ограничивать доступ к информации, где выражается явное неуважение к государству, Конституции РФ, обществу. Кроме того, нужно блокировать сообщения, призывающие к экстремизму, массовым беспорядкам, участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Парламентарии надеются обязать соцсети следить и блокировать также контент, который склоняет детей к совершению незаконных или опасных для жизни действий, информацию о способах изготовления наркотиков, совершении самоубийств. Это касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, рекламы дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Хинштейн заявил агентству, что цель поправок — навести порядок в интернете.

«Наша поправка не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором», —заявил он.

Депутат подчеркнул, что в поправке ставится вопрос о регламентации понятия «социальная сеть». Нужно, чтобы в законодательстве появился термин «социальные сети», ведь они давно являются «самостоятельным явлением, по своему влиянию и охвату превышающем аудиторию традиционных СМИ».