Госдума рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР в феврале

Предложение признать ДНР и ЛНР независимыми государствами, с которым коммунисты решили обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, рассмотрят в Госдуме в феврале. Об этом первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев рассказал РИА «Новости».

Парламентарии обсудили проект обращения к Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств на заседании Совета Госдумы. Депутаты решили рассмотреть инициативу в следующем месяце, рассказал Коломейцев.

«Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале», — сообщил депутат.

Коммунисты представили свое обращение в среду, 12 января. Уже в пятницу спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что инициативу обсудят с фракциями на следующей неделе.

Члены фракции КПРФ в своем обращении также попросили российского лидера обсудить с ДНР и ЛНР создание правовой основы для отношений между государствами и другие аспекты сотрудничества.

Политолог Никита Донцов ранее в беседе с «360» высказал мнение, что признание ДНР и ЛНР могло бы стать логичным, но скорее формальным шагом со стороны России.