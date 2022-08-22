Госдума призвала временно отменить НДС на школьные товары

НДС на школьные товары следует отменить с середины августа до конца первой недели сентября. С таким предложением выступил вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов. В распоряжении RT есть копия обращения на имя заместителя председателя правительства, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Он отметил, что ежегодно в августе, готовясь к новому учебному году, российские семьи с детьми-школьниками начинают закупку принадлежностей для учебы. По данным Росстата, стоимость «школьного набора» только для первоклассника в 2022 году выросла уже более чем на 12%. С этим и связано предложение вице-спикера ГД.

«Речь идет об отмене НДС на школьные принадлежности. Плата за ту или иную необходимую для учащегося вещь, уменьшенная на 20%, станет серьезной поддержкой для многих бюджетов российских семей», — написал он в обращении.

Проработать этот вопрос предложено совместно с Министерством финансов.

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