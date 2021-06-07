Госдума призвала ПАСЕ осудить проект Зеленского о коренном населении Украины

Депутаты Госдумы призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) осудить лишение русских статуса коренного народа Украины. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

В заявлении на сайте Госдумы говорится о том, что депутаты рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как «вопиющую провокацию, направленную на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами».

По мнению парламентариев, документ, предложенный Владимиром Зеленским, является оскорблением исторической памяти и новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины.

В Госдуме считают, что межпарламентские организации и законодатели стран Евросоюза должны осудить попытку украинских властей разделить население на «коренное» и «некоренное». Авторы обращения убеждены, что это может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства.