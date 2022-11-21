Общество 21 ноября 2022, 20:21 Госдума призвала парламенты всего мира осудить расправу над российскими пленными в Донбассе Депутат Слуцкий: Госдума готовит заявление с осуждением расстрела российских пленных ВСУ РИА «Новости»

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Комитеты Госдумы по обороне и международным делам готовят проект заявления в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных. Документ направят в ООН, ОБСЕ и другие международно-правовые организации с требованием отреагировать на военные преступления киевского режима. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что разошедшиеся кадры с расправой над пленными только в очередной раз подтвердили нацистскую сущность украинского режима.

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«Зверское убийство безоружных солдат не может остаться без ответа. ООН, ОБСЕ, международно-правовые организации обязаны отреагировать на вопиющие нарушения Женевской конвенции и военные преступления Киева», — написал Слуцкий.

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Обращение, подчеркнул он, также нужно направить в парламенты стран всего мира, чтобы депутаты осудили зверства украинских националистов и не позволили исполнителям и покровителям внесудебной казни над пленными уйти от ответственности.

Украинские боевики расстреляли 10 российских военнопленных в Макеевке. Кадры с места разошлись по Сети. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что руководство страны сделает все возможное, чтобы причастные к этому преступлению не ушли от ответственности.