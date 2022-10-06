Госдума призвала дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук | 360°

Общество 06 октября 2022, 08:12 Поделиться Telegram

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Viber Госдума призвала дать отсрочку от мобилизации кандидатам и докторам наук Вице-спикер ГД Чернышов призвал дать отсрочку от мобилизации докторам наук Минобороны РФ

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Кандидатам и докторам наук следует дать отсрочку от проходящей в России частичной мобилизации. С таким предложением выступил зампредседателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сообщило РИА «Новости».

«Предлагаю ввести отсрочку от мобилизации для кандидатов и докторов наук, которые работают в НИИ, высших учебных заведениях, организациях и предприятиях, где есть отделы, связанные с научными исследованиями и разработками, а также в учреждениях РАН», — сказал он.

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Таким образом Чернышов расширил предложение президента России Владимира Путина, который днем ранее подписал документы об отсрочке для тех, кто учится в вечернее время. Она также затронет аспирантов и ординаторов.

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Ранее стало известно, что учителя информатики в школах и преподаватели цифровых дисциплин в вузах могут получить отсрочку от частичной мобилизации. С таким предложением вступило Минцифры. Информацию об этом предоставил глава Максут Шадаев в ходе вебинара с представителями ИТ-отрасли.

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