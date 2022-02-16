Госдума приняла закон об изъятии коррупционных денег чиновников

В окончательном чтении принят закон об изъятии денег коррупционеров в пользу государства. Речь идет о счетах чиновников, на которых сумма превышает их доход за три года. Документ вносит поправки в законы «О противодействии коррупции» и «О банках и банковской деятельности».

Госдума одобрила инициативу, по которой коррупционные деньги теперь будут обращены в доход России. Такой мере наказания могут подвергнуть любого чиновника или представителя власти, который обязан по долгу своей службы представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если он не сумеет подтвердить законность получения денег.

Помимо чиновников прокуроры получат право проверять доходы их супругов и несовершеннолетних детей. При проведении такой проверки генпрокурор или подчиненные ему прокуроры вправе проводить по своей инициативе беседу с бывшим должностным лицом, получать от него пояснения по представленным им сведениям и материалам, наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию, направлять в запросы в госорганы об имеющейся у них информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.