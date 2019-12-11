Госдума приняла законопроект, приравнивающий вейпы к табаку, в первом чтении

Инициатива, выдвинутая группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты, кальяны и вейпы.

Штраф составит от 500 до тысячи рублей. За тоже самое нарушение, но уже на детской площадке придется заплатить 2-3 тысячи рублей, написало ИА «Русская планета».

Также после принятия законопроекта на продажу электронных сигарет и вейпов будут распространяться те же правила, что и при торговле табаком.

По данным, озвученным министром здравоохранения РФ, за последние четыре-пять лет использование электронных сигарет выросло более чем в 2,5 раза.