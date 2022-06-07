Госдума приняла закон, разрешающий сделки по импортозамещению торговых сетей

Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон, который позволит обеспечить импортозамещение в сфере торговли. Он вступит в силу 15 июня, сообщил ТАСС.

«Российские сети розничной торговли продовольственными товарами смогут покупать или арендовать торговые объекты ушедших из России зарубежных компаний. <...> Сделки могут быть совершены только после 15 июня», — рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Совершить сделку можно будет при условии, что площади, которые будут приобретать в собственность или арендовать, на дату совершения сделки будут принадлежать иностранному юридическому лицу, которое прекратило торговую деятельность в России или заявило о прекращении работы.

Помимо этого, на сегодняшнем заседании депутаты в первом чтении приняли законопроект о легализации в России параллельного импорта. Этот документ разрешает ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей в 2022 году, написал RT.