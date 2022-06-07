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    07 июня 2022, 16:05

    Госдума приняла закон, разрешающий сделки по импортозамещению торговых сетей

    Госдума приняла закон об импортозамещении в сфере торговли

    Ольга Назаркина

    Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях закон, который позволит обеспечить импортозамещение в сфере торговли. Он вступит в силу 15 июня, сообщил ТАСС.

    Госдума приняла закон, разрешающий сделки по импортозамещению торговых сетей

    «Российские сети розничной торговли продовольственными товарами смогут покупать или арендовать торговые объекты ушедших из России зарубежных компаний. <...> Сделки могут быть совершены только после 15 июня», — рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

    Совершить сделку можно будет при условии, что площади, которые будут приобретать в собственность или арендовать, на дату совершения сделки будут принадлежать иностранному юридическому лицу, которое прекратило торговую деятельность в России или заявило о прекращении работы.

    Помимо этого, на сегодняшнем заседании депутаты в первом чтении приняли законопроект о легализации в России параллельного импорта. Этот документ разрешает ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей в 2022 году, написал RT.