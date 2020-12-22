Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

Систему вытрезвителей восстановят в России. Соответствующий закон внесли на рассмотрение депутатов еще в 2019 году, 22 декабря 2020-го его приняли в третьем чтении.

Авторы идеи предлагают закрепить за органами госвласти и местного самоуправления полномочия помогать людям, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Документом предусматривается создание специализированных учреждений для оказания помощи. Правила организации деятельности вытрезвителей будут утверждать Минздрав, Минтруд и МВД. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Авторы законопроекта отметили, что вытрезвители уже работают в 20 российских регионах. Их открывают на базе медицинских и других государственных учреждений. Новые вытрезвители создадут в рамках государственно-частного партнерства. Регионы смогут брать плату с людей, которых доставили в учреждение.

Руководитель проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты Султан Хамзаев считает появление вытрезвителей в стране необходимой мерой. По его словам, эти учреждения снимут социальную напряженность. Хамзаев отметил, что вместе с пациентами в больницах не должны лежать те, кто выпил слишком много алкоголя.