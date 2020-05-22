Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки бизнеса

Документ рассчитан на поддержку граждан и бизнеса во время экономического кризиса. На основании него от НДС освобождаются операции в отношении безвозмездной передачи имущества некоммерческим медицинским организациям, органам власти и управления, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным унитарным предприятиям.

Помимо этого от НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания.

Кроме того, самозанятые получат обратно сумму уплаченного ими налога на доход за 2019 год. А еще они теперь смогут использовать налоговый капитал, полученный по поручению президента России Владимира Путина. Он равняется одному минимальному размеру оплаты труда — 12 130 рублей. Капитал пригодится для уплаты налогов и погашения долгов по ним.