    22 мая 2020, 14:59

    Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки бизнеса

    Алена Макаренко

    Утвержден закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в условиях распространения коронавирусной инфекции. Его приняла Госдума во втором и третьем чтении.

    Документ рассчитан на поддержку граждан и бизнеса во время экономического кризиса. На основании него от НДС освобождаются операции в отношении безвозмездной передачи имущества некоммерческим медицинским организациям, органам власти и управления, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным унитарным предприятиям.

    Помимо этого от НДФЛ освобождаются выплаты стимулирующего характера работникам стационарных организаций социального обслуживания.

    Кроме того, самозанятые получат обратно сумму уплаченного ими налога на доход за 2019 год. А еще они теперь смогут использовать налоговый капитал, полученный по поручению президента России Владимира Путина. Он равняется одному минимальному размеру оплаты труда — 12 130 рублей. Капитал пригодится для уплаты налогов и погашения долгов по ним.