Госдума приняла закон о маркировке сельхозживотных

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Документ также предусматривает внесение информации о маркированных сельхозживотных в единую электронную базу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Закон призван обеспечить прослеживаемость продукции животноводства и предотвратить распространение заразных болезней животных. При этом животные, предусмотренные законами о животном мире и рыболовстве, а также питомцы, не относящиеся к сельскохозяйственным, в том числе собаки и кошки, не подлежат маркировке и учету.

Госдума во втором чтении отклонила поправку, которая предлагала установить добровольное маркирование животных, не относящихся к сельскохозяйственным, а также диких животных, содержащихся в неволе.

Согласно новому закону, сведения о маркированных животных разместят в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии («ВетИС»). Особенности маркирования и учета установит правительство РФ, а ветеринарные правила утвердит Минсельхоз.

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года. Животные, маркированные до этого, в том числе ввезенные из других стран, не подлежат повторной процедуре. Специалисты в области ветеринарии займутся учетом маркированных животных на безвозмездной основе. Учет животных, подлежащих маркированию, начнется в сроки, установленные кабмином, но не ранее 1 марта 2024 года.