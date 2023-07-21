Эксклюзив 21 июля 2023, 11:41 Госдума приняла закон о краткосрочных полисах ОСАГО. Почему это важно для отрасли такси Депутат Толмачев: закон о краткосрочных полисах ОСАГО — позитивный сигнал для сферы такси РИА «Новости»

Читать 360tv в

Законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО приняли в Госдуме в третьем чтении. Теперь их можно будет оформлять даже на один день. Принятие этого документа стало важным позитивным сигналом в первую очередь для отрасли такси и для ее диалога со страховым сообществом, отметил автор поправок к проекту о гибкой системе тарификации для полисов ОСАГО, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.

Сегодня такси представляет одну из основных отраслей, обеспечивающих и поддерживающих частичную занятость в России, отметил парламентарий.

Реклама

По словам Толмачева, существенная категория водителей занимается перевозками для дополнительного заработка — в пиковые часы трафика и свободное от основной работы время. Законопроект особенно важен именно для них, указал он.

«Мы предлагаем дневные полисы ОСАГО, которые поддержат формат частичной и временной занятости — чтобы водители покупали полисы на периоды, когда действительно выходят на линию, и не отказывались от входа в профессию, где пока есть только дорогие специализированные полисы на год», — подчеркнул депутат.

Для водителей, выполняющих заказы в такси на постоянной основе, по оценке Толмачева, подспорьем будут принимаемые сегодня месячные полисы. Этот формат страхования позволит распределить финансовую нагрузку в течение года. Таким образом, водителям не придется копить на выплату раз в год, так как они смогут платить за страховку поступательно из получаемого дохода.

По мнению парламентария, самое важное сейчас — то, как страховой рынок будет внедрять новые форматы на практике.

«Ожидаем, что для страховщиков это станет путем к новым продуктам, свободная ниша, в которой уже сформирован огромный спрос целого рынка, и выиграет тот, кто эту нишу займет», — заключил он.